شكرا لقرائتكم خبر عن 13.22 مليار ريال.. تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت المصارف التجارية العاملة في السعودية تسهيلات تمويلية (الاعتمادات المسددة وأوراق التحصيل) لواردات القطاع الخاص 13.229 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص من المصارف التجارية ارتفعت على أساس سنوي في فبراير بنسبة 3.9%، مقابل 12.728 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب النشرة فإن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص المقدمة من المصارف التجارية انخفضت على أساس شهري في فبراير 2024 بنسبة 10.6%، مقابل 14.800 مليار ريال في شهر يناير من العام الحالي.
وأشارت النشرة إلى أن في المرتبة الثالثة جاء قطاع المواد الغذائية بتمويلات قدرها 963 مليون ريال، توزعت على 226 مليون ريال للحبوب، و126 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و115 مليون ريال للمواشي واللحوم، و19 مليون ريال للفواكه والخضروات، و478 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.
وأفادت النشرة بأن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص من الآلات بلغت في شهر فبراير الماضي، نحو 849 مليون ريال، في حين بلغت التسهيلات لقطاع الأجهزة نحو 265 مليون ريال.
وبلغت التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص للسلع الأخرى في شهر فبراير الماضي نحو 5.898 مليار ريال، في حين بلغت التسهيلات المقدمة لقطاع المنسوجات والملبوسات نحو 70 مليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص من المصارف التجارية ارتفعت على أساس سنوي في فبراير بنسبة 3.9%، مقابل 12.728 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب النشرة فإن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص المقدمة من المصارف التجارية انخفضت على أساس شهري في فبراير 2024 بنسبة 10.6%، مقابل 14.800 مليار ريال في شهر يناير من العام الحالي.
السيارات في صدارة الوارداتووفقا للنشرة جاءت السيارات في المرتبة الأولى للتسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص في شهر فبراير، مسجلة 3.156 مليار ريال، تلتها مواد البناء بقيمة 2.028 مليار ريال.
وأشارت النشرة إلى أن في المرتبة الثالثة جاء قطاع المواد الغذائية بتمويلات قدرها 963 مليون ريال، توزعت على 226 مليون ريال للحبوب، و126 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و115 مليون ريال للمواشي واللحوم، و19 مليون ريال للفواكه والخضروات، و478 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.
وأفادت النشرة بأن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص من الآلات بلغت في شهر فبراير الماضي، نحو 849 مليون ريال، في حين بلغت التسهيلات لقطاع الأجهزة نحو 265 مليون ريال.
وبلغت التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص للسلع الأخرى في شهر فبراير الماضي نحو 5.898 مليار ريال، في حين بلغت التسهيلات المقدمة لقطاع المنسوجات والملبوسات نحو 70 مليون ريال.