شكرا لقرائتكم خبر عن 15 خدمة تقدمها الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالسياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية..
* استخراج ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* استخراج ترخيص مؤقت بإقامة مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية بصفة عرضية.
* تجديد ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* إجراء معاينة سياحية / فنية.
* إصدار شهادة صلاحية فنية.
* تعديل مدير مسئول لمركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* اعتماد آلية إصدار بطاقة مزاولة المهنة للعاملين في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* استخراج تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* تجديد تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* تعديل بيانات ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* إعادة تقييم الدرجة السياحية لليخوت ولنشات سياحية.
* اعتماد إجراءات نقل مقر مركز غوص / مركز أنشطة بحرية.
* إيقاف مؤقت لنشاط مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* اعتماد التنازل عن ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
* إلغاء ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز