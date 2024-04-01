الاقتصاد

15 خدمة تقدمها الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالسياحة والآثار

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القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية..

* استخراج ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* استخراج ترخيص مؤقت بإقامة مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية بصفة عرضية.

* تجديد ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* إجراء معاينة سياحية / فنية.

* إصدار شهادة صلاحية فنية.

* تعديل مدير مسئول لمركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* اعتماد آلية إصدار بطاقة مزاولة المهنة للعاملين في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* استخراج تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* تجديد تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* تعديل بيانات ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* إعادة تقييم الدرجة السياحية لليخوت ولنشات سياحية.

* اعتماد إجراءات نقل مقر مركز غوص / مركز أنشطة بحرية.

* إيقاف مؤقت لنشاط مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* اعتماد التنازل عن ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* إلغاء ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
 
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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