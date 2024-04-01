شكرا لقرائتكم خبر عن 15 خدمة تقدمها الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالسياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية.. * استخراج ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * استخراج ترخيص مؤقت بإقامة مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية بصفة عرضية. * تجديد ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * إجراء معاينة سياحية / فنية. * إصدار شهادة صلاحية فنية. * تعديل مدير مسئول لمركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * اعتماد آلية إصدار بطاقة مزاولة المهنة للعاملين في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * استخراج تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * تجديد تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * تعديل بيانات ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * إعادة تقييم الدرجة السياحية لليخوت ولنشات سياحية. * اعتماد إجراءات نقل مقر مركز غوص / مركز أنشطة بحرية. * إيقاف مؤقت لنشاط مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * اعتماد التنازل عن ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية. * إلغاء ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.





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