شكرا لقرائتكم خبر عن 535 مليون دولار استثمارات لتنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم ماتحقق في حقل غاز ظهر ف بالبحر المتوسط من شراكة ناجحة لقطاع البترول مع شركات عالمية كبرى ومتنوعة فى تقديم أداء قوى في منظومة انتاج الغاز المصرى وذلك وفقا لتأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،الذى أوضح على أهمية البناء خلال المرحلة المقبلة على ما تحقق من نجاح من خلال تلك الشراكة بالتوازى مع مايشهده الاقتصاد المصرى مؤخراً من تحسن جاذب للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يهيىء المناخ لضخ المزيد من الاستثمارات وتبنى المزيد من الخطط الطموحة،وفيما يلى أهم المعلومات عن خطة الفترة القادمة وكانت كالتالى..

1- يجرى العمل على الخطة الموضوعة خلال العام المالى الحالي 2023-2024 لتنفيذ عمليات التنمية لحقل ظهر للغاز الطبيعى .

2-والتي تشمل حفر واكمال البئر ( ظهر -19 ) .

3- تحقيق ظروف تشغيلية وفق المعايير الفنية العالمية مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة وهو ما ساهم في عدم تسجيل اى ساعات عمل ضائعة او إصابات على الاطلاق خلال النصف الأول من العام .

3- الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2024-2025 تستهدف الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل ظهر تطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد بما يمثل حلاً من حلول التكامل للاستفادة القصوى من الأصول والبنية المتاحة .

4- الموازنة تتضمن استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل و اعمال التشغيل .

5-دور كبير في مجال العمل المجتمعى من خلال مشروع حقل ظهر بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في مجالات التعليم والصحة وتنمية قدرات الشباب لخدمة المجتمع المحيط في محافظة بورسعيد علاوة على إشراك الجهات المعنية والمجتمع في الحوار من أجل التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة البيئة والحياة ، حيث جرى تنفيذ مشروعات متعددة مثل "مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد " ومشروع " تعليم المجتمع الشبابي" من خلال إقامة مركز شباب متطور ومشروع " المجتمع الصحي" والذى تضمن إقامة مراكز للرعاية الصحية وطب الأسرة.