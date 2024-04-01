الاقتصاد

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 1 أبريل 2024

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 استقرار ملحوظ  عند مستويات 350 إلي 440 جنيها وبلغ سعر الكبدة البلدي 430 جنيها لدى محلات الجزارة المختلفة.


وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 295- 310 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 280 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 310 جنيها.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها.


وتختلف أسعار اللحوم وفق كل محافظة وبحسب مناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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