بداية التعاملات.. تراجع في سعر الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث تراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2050 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2636 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3514 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2257 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 1.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.