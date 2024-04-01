شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تطرح 30 موقعاً استثمارياً في الخفجي عبر «فرص» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخفجي , اليوم، 30 موقعاً استثمارياً متنوع الأنشطة، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).
يأتي ذلك في إطار سعى الأمانة لتطوير عجلة التنمية، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة وتلبية احتياجات السكان بالمحافظة.
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية شملت 4 مواقع لإنشاء وتشغيل وصيانة لمركز تجاري متعدد الاستخدام تصل إلى 20 سنة بمساحة تتجاوز 1500 متر مربع، إضافة إلى 26 موقعاً استثمارياً لإنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية متعددة الاستخدام بمساحات متعددة تصل إلى 15 سنة.
ونوهت الأمانة باستمرار جهودها في تطوير وطرح المشاريع الاستثمارية، وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان، بما يتناسب مع المبادرات التنموية لتحقيق الأهداف الخاصة بتنمية الاستثمارات البلدية.
يأتي ذلك في إطار سعى الأمانة لتطوير عجلة التنمية، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة وتلبية احتياجات السكان بالمحافظة.
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ونوهت الأمانة باستمرار جهودها في تطوير وطرح المشاريع الاستثمارية، وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان، بما يتناسب مع المبادرات التنموية لتحقيق الأهداف الخاصة بتنمية الاستثمارات البلدية.