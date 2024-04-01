شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لأسعار النفط وخام برنت يسجل 86.83 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار النفط في العالم على نحو طفيف اليوم وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تقليص إنتاج "أوبك بلس" وهجمات على مصافي روسية وبيانات إيجابية قوية في القطاع الصيني للصناعات التحويلية.

وتراجعت أسعار خام برنت 17 سنتًا أو 0.2% لتصل إلى 86.83 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتًا أو 0.1% ليبلغ 83.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المتوقع أن يكون حجم التداول ضعيفًا اليوم؛ بسبب عطلة عيد الفصح في عدد من البلدان.

ومن جهة أخرى تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.