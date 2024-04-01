شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12423 نقطة، وبتداولات بلغت 7.015 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 246.755 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.938 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 104 شركات ارتفعت أسهم 104 شركات، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 109، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مبكو، والوطنية للتعليم، وأكوا باور، والسيف غاليري، وسبكيم العالمية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، السعودي الألماني الصحية، والزامل للصناعة، وسينومي ريتيل، وصدق، ولومي، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 26181 نقطة، وبتداولات بلغت 37.430 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.210 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.830 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.