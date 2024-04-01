شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مايو.. عمومية «كهرباء السعودية» تناقش توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الـ27 (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء 06-11-1445 الموافق 14-05-2024 . جدول أعمال الجمعية يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 ومناقشتها.

ويشمل الجدول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 ومناقشته.

ويتضمن الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,670.5 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2023، بواقع (70هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من القيمة الاسمية للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ويشمل جدول الأعمال: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023، والتصويت على صرف مبلغ (5,762,067 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.