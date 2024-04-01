شكرا لقرائتكم خبر عن «الكثيري» تعلن تاريخ التوزيع نصف السنوي الثاني لعوائد الصكوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكثيري القابضة تاريخ التوزيع نصف السنوي الثاني لعوائد الصكوك للفترة المنتهية في 30-03-2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يبلغ إجمالي المبالغ الموزعة: 4,297,222.22 ريال، فيما يبلغ عدد الصكوك المستحقة للتوزيع: 100,000 صك، بينما تبلغ قيمة العائد للصك الواحد: 42.97 ريال، في حين يبلغ عدد الأيام إلى القسيمة: 182 يوما.
وأفادت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم: 20-03-2024م الموافق 10-09-1445هـ، بينما سيكون تاريخ دفع التوزيعات: 31-03-2024م الموافق 21-09-1445هـ.
وكانت شركة الكثيري القابضة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16-08-1444هـ (الموافق 08-03-2023م) تحديد فترة طرح صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى عبر صكوك الكثيري.
وأعلنت الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17-08-1444هـ (الموافق 09-03-2023م) تحديد عائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري بعائد يبلغ نسبته 8.50% سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 08-09-1444هـ (الموافق 30-03-2023م) انتھاء طرح سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يبلغ إجمالي المبالغ الموزعة: 4,297,222.22 ريال، فيما يبلغ عدد الصكوك المستحقة للتوزيع: 100,000 صك، بينما تبلغ قيمة العائد للصك الواحد: 42.97 ريال، في حين يبلغ عدد الأيام إلى القسيمة: 182 يوما.
وأفادت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم: 20-03-2024م الموافق 10-09-1445هـ، بينما سيكون تاريخ دفع التوزيعات: 31-03-2024م الموافق 21-09-1445هـ.
وكانت شركة الكثيري القابضة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16-08-1444هـ (الموافق 08-03-2023م) تحديد فترة طرح صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى عبر صكوك الكثيري.
وأعلنت الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17-08-1444هـ (الموافق 09-03-2023م) تحديد عائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري بعائد يبلغ نسبته 8.50% سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 08-09-1444هـ (الموافق 30-03-2023م) انتھاء طرح سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة).