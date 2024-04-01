شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الإثنين.. صندوق النقد يعلن موعد المراجعة الجديدة للبرنامج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 1/4/2024 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلن عنه صندوق النقد الدولى حول تطورات المراجعة التي يجريها الصندوق مع مصر، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدولار والذهب والتي نعرضها وفقا لما يلي:

صندوق النقد: يونيو المقبل المراجعة الجديدة لبرنامج مصر وإتاحة 820 مليون دولار

قالت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، رداً على أسئلة ”الخليج 365” إن موعد المراجعة الجديدة لبرنامج مصر الاقتصادى والتى تعد المراجعة الثالثة سوف تتم بعد 3 أشهر من الآن، أى خلال شهر يونيو 2024، مؤكدة أن المراجعات التالية ستتم بشكل دورى كل 6 أشهر.

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.14 للشراء، 47.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 47.10 للشراء، 47.20 جنيه للبيع، أما في وبنك مصر 47.15 للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

انخفاض أسعار الذهب فى مصر.. عيار 21 يسجل 3100 جنيه للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 مع تراجع محدود في أسعار كافة الأعيرة المتداولة في السوق بحوالي 20 جنيها بعد أن سجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3100 جنيه اليوم مقابل 3120 جنيها.

انخفاض طفيف لأسعار النفط وخام برنت يسجل 86.83 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في العالم على نحو طفيف اليوم وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تقليص إنتاج "أوبك بلس" وهجمات على مصافي روسية وبيانات إيجابية قوية في القطاع الصيني للصناعات التحويلية.

البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 5.26% بجلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.889 تريليون جنيه.

اتحاد منتجى الدواجن يتوقع مزيدا من الهبوط بالأسعار مع تدبير الدولار للأعلاف

توقع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، استجابة الأسواق لمبادرة الاتحاد بخفض سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة إلي 85 جنيها وسعر كرتونة البيض إلي 135جنيها وذلك بنسبة هبوط تصل إلي 15%.

وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الجارى تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبى

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والبالغ عددهم أكثر من ١٦شريكاً تنموياً على مستوى العالم.

الضرائب: مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص 3 أيام بدون غرامة

صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه نظرا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية.