شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة تونس تغلق على ارتفاع بتعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.28%، عند 8946.44 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.16 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 7 شركات على ثبات.

