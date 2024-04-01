شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر للسيارات: سنصنع سيارة كهربائية محلية فى مصر عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات أنه سيتم صنع أول سيارة كهربائية محلية في مصر والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة بالشركة 2025، بالتعاون مع شركة صينية ستوطن الصناعة محليا، وبجانب تصنيع أتوبيسات جديدة وتشغيل الشركة للفترة المقبلة والاستفادة القصوى من الشركة.



جاء ذلك خلال إفطار وزارة قطاع الأعمال العام بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام ورؤساء الشركات القابضة.

من جانبه أشار المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة المعدنية أنه خلال 3 أشهر سنجد أتوبيسات النصر للسيارات تسير في شوارع القاهرة، وكذلك بعدها بستة أشهر ستنتشر بشكلٍ كبير حوالي 100 أتوبيس.

أضاف أنه عام 2025 سيتم تصنيع أول سيارة في مصر تعمل بالكهرباء، لافتا أننا أنفقنا نحو 250 مليون جنيه لتطوير المصانع القائمة وإحياء الشركة المتوقفة منذ سنوات طويلة.

