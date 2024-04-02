الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" الصناعي يتراجع بنسبة 0.6 %

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات تداولات أسواق الأسهم الأمريكية تراجعا عند إغلاق تعاملات اليوم.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 % بمعدل 240 نقطة عند 39566 نقطة.

أسواق الأسهم الأمريكية

كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2 % بمعدل 10 نقاط عند 5243 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1 % بمعدل 17 نقطة عند 16396 نقطة.
وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو ارتفاعا بنسبة 0.85 % ما يعادل 18.7 دولارًا عند 2257.1 دولارًا للأونصة في أسواق نيويورك المالية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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