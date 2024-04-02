شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 52ر240 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 85ر39566 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 58ر10 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 77ر5243 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 37ر17 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 83ر16396 نقطة.