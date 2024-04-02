الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

0 نشر
د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 52ر240 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 85ر39566 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 58ر10 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 77ر5243 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 37ر17 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 83ر16396 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا