شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مدعومة بمؤشرات تحسن الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما أوقدت شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 37 سنتًا إلى 87.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتًا إلى 84.03 دولار للبرميل. بيانات التصنيع الأمريكية والصينية وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأمريكية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع أدت إلى رفع الأسعار.

وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مارس للمرة الأولى في 6 أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما عدّته الأسواق مؤشرًا على ارتفاع الطلب على النفط.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك. مراجعة تخفيضات الإنتاج في غضون ذلك، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها غدًا الأربعاء، لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني.