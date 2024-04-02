شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» توقع عقدين لمشروعين بقيمة 881.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية