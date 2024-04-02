شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» توقع عقدين لمشروعين بقيمة 881.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العقارية السعودية عقدا مع الشركة العقارية السعودية للتعمير (تعمير)، إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل، بقيمة 159,629,540 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية والأعمال الخارجية لمشروع تلال الرياض بحي الملقا.
وأضافت أن مدة تنفيذ العقد 22 شهرا، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام 2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في وقت سابق ترسية عقد لتنفيذ "أعمال حفر محطة الميترو الوسطى ومحطة الميترو الجنوبية ومحطة الميترو الشرقية والأعمال المتعلقة" مع شركة تطوير بوابة الدرعية لإحدى شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)" في تاريخ 20 ديسمبر 2023م.
وتبلغ قيمة العقد نحو 722.096 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 1276 يوما تقويميا، في حين سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الأول من العام 2024م
وأضافت أن من ضمن الأطراف ذات العلاقة بالعقد: صندوق الاستثمارات العامة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية والأعمال الخارجية لمشروع تلال الرياض بحي الملقا.
وأضافت أن مدة تنفيذ العقد 22 شهرا، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام 2024م.
توقيع عقد مع بوابة الدرعيةقالت الشركة إنها وقعت العقد المتعلق بتنفيذ "أعمال حفر محطة الميترو الوسطى ومحطة الميترو الجنوبية ومحطة الميترو الشرقية والأعمال المتعلقة" مع شركة تطوير بوابة الدرعية في تاريخ 1 إبريل 2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في وقت سابق ترسية عقد لتنفيذ "أعمال حفر محطة الميترو الوسطى ومحطة الميترو الجنوبية ومحطة الميترو الشرقية والأعمال المتعلقة" مع شركة تطوير بوابة الدرعية لإحدى شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)" في تاريخ 20 ديسمبر 2023م.
وتبلغ قيمة العقد نحو 722.096 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 1276 يوما تقويميا، في حين سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الأول من العام 2024م
وأضافت أن من ضمن الأطراف ذات العلاقة بالعقد: صندوق الاستثمارات العامة.