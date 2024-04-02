شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي يغلق مرتفعا رغم عمليات جني الأرباح والمخاطر المرتبطة بالين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الثلاثاء وتجاوز مستوى 40 ألف نقطة لفترة وجيزة قبل أن تتبدد بعض المكاسب بفعل عمليات جني الأرباح ومخاطر تدخل السلطات اليابانية من أجل الين.

وأنهى المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.1 % عند 39838.91 %.

وصعد المؤشر نحو 19 % هذا العام متجاوزا مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح زجت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين.

وتمكن سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو من التمسك بزيادة 0.1 %، بينما فقد سهم تويوتا موتور مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.2 %.

أما سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق فقد حافظ على المكاسب وصعد 3.4 %.

وتلقت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا دفعة قوية من نظيراتها الأمريكية مع استمرار جنون الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشر قطاع أشباه الموصلات الأمريكي.

وزاد سهم صانعة معدات اختبار الرقائق ليزرتك 1.9 %، وسجل سهم سومكو منتجة السيليكون الذي يستخدمه مصنعو أشباه الموصلات أفضل أداء وارتفع 4.4 %.

وإلى جانب جني الأرباح، أدى استمرار مخاطر تدخل السلطات لحماية العملة اليابانية في الحد من المكاسب، مع استمرار تداول الين بالقرب من 151.72 للدولار.

وقال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25 % عند 2714.45 نقطة.

