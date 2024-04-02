شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «المداواة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المداواة التخصصية الطبية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 03/06/2024م ولمدة ثلاث سنوات وذلك لانتخاب 6 أعضاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سياسة و معايير الترشح، تشمل: الوفاء بالمعايير الواردة في سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة المعتمدة المرفقة، وألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

وأضافت أن متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة تتضمن: تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان إلى رئيس مجلس الادارة.

ويرفق بطلب الترشح عدة وثائق وهي: إكمال وتوقيع النموذج الخاص بالشركة، وإكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية، وإكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وسيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

ونوهت بإرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها، وإرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة، والإفصاح عن أي حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة.

وتشمل الحالات: وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، واشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله

وتضمنت المتطلبات: إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح، وجميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية.

وتتولى الشركة دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.