شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت اليمامة»: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت اليمامة قرارات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس، وتضمن: تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر المجلس، تعيين المهندس عبدالله العبيكان نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، وتعيين محمد القضيبي كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة الأمير سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير، وعضوية كل من: الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وم. عبدالله العبيكان، وم. فيصل الراجحي.
وشملت القرارات تشكيل لجنة المراجعة برئاسة، رائد السيف، وعضوية كل من: د. رائد السيف، ود. سلطان السالم، وفراج القباني، ولطفي شحادة.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
جاء ذلك بعد نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والذي انعقد يوم الإثنين 25 مارس الماضي، وتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 29/03/2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ 28/03/2028م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر المجلس، تعيين المهندس عبدالله العبيكان نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، وتعيين محمد القضيبي كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة الأمير سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير، وعضوية كل من: الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وم. عبدالله العبيكان، وم. فيصل الراجحي.
وشملت القرارات تشكيل لجنة المراجعة برئاسة، رائد السيف، وعضوية كل من: د. رائد السيف، ود. سلطان السالم، وفراج القباني، ولطفي شحادة.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
جاء ذلك بعد نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والذي انعقد يوم الإثنين 25 مارس الماضي، وتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 29/03/2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ 28/03/2028م.