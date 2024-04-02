شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء للمنجنيز تبدأ الإنتاج من مصنع جديد بجنوب سيناء تزامنا مع الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى طاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة سيناء للمنحنيز، إحدى شركات القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم اليوم تشغيل مصنع جديد وبدء الإنتاج منه ضمن المرحلة الأولى من تشغيل مصنع السيليكون منجنيز بشركة سيناء للمنجنيز لجنوب سيناء.

ويتزامن تشغيل المصنع مع حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية رئيسا للجمهورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة، والدخول في مرحلة الجمهورية الجديدة.

أضاف مصطفى طاهر لـ"الخليج 365" أن تشغيل الفرن الأول بشركة سيناء للمنحنيز تم بعد الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة به، مشيدا بالدعم الكبير من الوزارة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وجهود العاملين بجميع قطاعات الشركة من اجل تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج من جديد .

وكشف أنه تم تعيين استشاري للمشروع الجديد بتكلفة تصل انحو 11 مليون دولار و130 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية عام 2024، موضحا انه فى سبيل استغلال ثروات الشركة سبق وعقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع وفد شركة "جوشي" الصينية الرائدة في صناعة الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) بهدف التباحث حول سبل وفرص التعاون الممكنة بين الشركة الصينية وشركة سيناء للمنجنيز، في مجال فصل وتنقية خام الكاولين وزيادة تركيزه من خلال إزالة الشوائب والعناصر غير المرغوب بها للوصول إلى خام عالي الجودة يمكن استخدامه في العديد من الصناعات الحيوية والهامة للاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.