شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. تراجع المؤشرات بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 28211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 34424 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12021 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 6395 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9106 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 7555 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وسيتي للتحاليل الطبية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية عدد 169.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركة جي بي كوربوريشن 693.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 175 سهمًا، 1364 سهم، 337 سهمًا، 2 مليون سهم، 38 ألف سهم، 6151 سهم، 33 ألف سهم، 267.7 ألف سهم، على التوالي.

واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 3 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 213 ألف سهم، 4 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 5550 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة سيتي لاب للتحاليل الطبية، موافقة مجلس إدارة على شراء سلسلة معامل كايرو كلينيكال لاب من خلال الاستحواذ على الأصول والعقود والعلاقة التجارية بقيمة 55 مليون جنيه، ويتم سداد صفقة الشراء ما بين 10 ملايين جنيه كدفعة مقدمة عند التوقيع على مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ، وذلك من التمويل الذاتي للشركة، و45 مليون جنيه يتم سدادها دفعة واحدة في 1 أغسطس المقبل تمويلًا من بيع أسهم المؤسسين إلى تحالف شركة قمة المشرق الطبية.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه ليصبح 500 مليون جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 90 مليون جنيه ليصبح رأس مال الشركة المصدر 135 مليون جنيه عن طريق الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2023.