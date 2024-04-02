شكرا لقرائتكم خبر عن عدادات لا تتيح خدمة استلاف رصيد من شركات الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة استلاف رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع من شركة توزيع الكهرباء في حالة نفاذ الرصيد و لمدة 48 ساعة لكافة العدادات التى تم تصنيعها وإنتاجها بعد عام 2019، ولا تتوفر هذه الخدمة بالعدادات التي تم تصنيعها و تركيبها قبل هذا العام، ويمكن لمستخدمى هذه النوعية من العدادات استلاف رصيد فى حالة انقطاع التيار نتيجة نفاذ الرصيد إذا كانت فى غير الساعات الصديقة من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة، وهى كالاتى:



1- تطبق وزارة الكهرباء خاصية استلاف رصيد بجميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع التى تم تصنيعها بعد عام 2019.

2 - تمكن هذه الخاصية المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة.

3 - تتوفرهذه الخاصية للعدادات مسبوقة الدفع من إنتاج عام 2019-2020-2021-2022 وغير متاحة لما هو قبل ذلك.

4 - فى حالة نفاذ الرصيد يقوم المشترك بوضع كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع و نزعه مرة أخرى سيتم إعادة التيار لمدة 48 ساعة.

5 - يتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد.