الاقتصاد

الدولار يتراجع في البنوك المصرية اليوم

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الشارقة - اميمة ياسر - انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات اليوم، في عدد من البنوك المصرية.

وفيما يلي سعر الدولار فى البنوك المصرية :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
47.11 جنيه للشراء.

47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.11 جنيها للشراء.

47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
47.11 جنيه للشراء.

47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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