أسعار الكحك والبسكويت في العبد وإيتوال ولابوار

الشارقة - اميمة ياسر - وفقا للحسابات الفلكية، يكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (أول أيام عيد الفطر المبارك).

وفيما يلي أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة:

١. حلواني إيتوال

علبة كحك سادة كيلو بـ 230 جنيها.

علبة كحك ملبن كيلو بـ 230 جنيها.

علبة كحك عجوة كيلو بـ 230 جنيها.

علبة كحك عجمية كيلو بـ 230 جنيها.

علبة كحك عين جمل كيلو بـ 290 جنيها.

علبة كحك مكسرات كيلو بـ 340 جنيها.

علبة كحك ميكس كيلو بـ 240 جنيها.

علبة بسكويت نشادر كيلو بـ 200 جنيها.

علبة بسكويت برتقال كيلو بـ 210 جنيها.

علبة بسكويت شوكلاته كيلو بـ 220 جنيها.

علبة بسكويت جوز هند كيلو بـ 210 جنيها.

علبة بسكويت ميكس كيلو بـ 220 جنيها.

علبة غريبة سادة كيلو بـ 280 جنيها.

علبة غريبة مكسرات كيلو بـ 330 جنيها.

بيتي فور ميكس كيلو بـ 300 جنيها.

منين سادة كيلو بـ 230 جنيها.

منين عجوة كيلو بـ 120 جنيها.

علبة ميكس كيلو بـ 230 جنيها

(1 باكيت كحك ملبن وسادة، وبسكويت نشادر وشوكولاتة، بيتي فور وغريبة ميكس) .

علبة ميكس كيلو ونصف 370 جنيه

(2 باكيت كحك سادة، 1 باكيت كحك ملبن، 1 عجوة، 2 باكيت بسكويت نشادر، 1 شوكولاتة وبرتقال، 1 باكيت بيتي شوكلاتة، 1 باكيت غريبة ميكس، ا باكيت سابليه، 1 باكيت كوكيز، 1 باكيت بيتي فور شوكولاتة جلاس).

علبة ميكس 2 كيلو 480 جنيها

(2 باكيت كحك ملبن وسادة، و1 باكيت كحك عجوة، 2 بسكويت نشادر و1 شوكولاتة وبرتقال وجوز هند، 1 باكيت بيتي فور أبيض بندق، 1 باكيت غريبة سادة ومكسرات، 1 باكيت سابليه، 1 باكيت كوكيز، 1 باكيت بيتي فور شوكولاتة جلاس).

علبة ميكس 3 كيلو 740 جنيها

( 3 باكيت كحك سادة، 2 باكيت ملبن، 1 باكيت كحك رش مكسرات، 1 باكيت كحك عين جمل، 3 باكيت بسكويت نشادر، 2 باكيت بسكويت شوكلاتة، 1 باكيت بسكويت برتقال، 1 باكيت بسكويت جوز هند، 1 باكيت بيتي فور أبيض بندق، 2 باكيت غريبة سادة، 1 باكيت غريبة مكسرات، 1 باكيت كوكيز، 1 باكيت ميكس سابليه وبرزيانة، 1 باكيت برزيانة شوكلاتة جلاس، 1 باكيت بيتي فور شوكلاتة قطع لوز، باكيت بيتي فور شوكلاتة جلاس).

علبة ميكس 4 كيلو 1050جنيها

( 3 باكيت كحك سادة، 2 باكيت كحك ملبن، 2 باكيت كحك عجوة ورش مكسرات، 1 باكيت كحك عين جمل، 4 باكيت بسكويت نشادر، 2 باكيت بسكويت شوكلاتة، 2 باكيت بسكويت برتقال، 1 باكيت بسكويت جوز هند، 1 باكيت بيتي فور أبيض بندق، 2 باكيت غريبة سادة، 2 باكيت غريبة مكسرات، 2 باكيت كوكيز، 2 باكيت ميكس سابليه وبرزيانة، 1 باكيت برزيانة شوكلاتة جلاس، 2باكيت بيتي فور شوكلاتة جلاس).

علبة ميكس 5 كيلو 1300 جنيها

( 4 باكيت كحك سادة، 3 باكيت كحك ملبن، 3 باكيت كحك عجوة ورش مكسرات، 2 باكيت كحك عين جمل، 4 باكيت بسكويت نشادر، 3 باكيت بسكويت شوكلاتة، 3 باكيت بسكويت برتقال، 2 باكيت بسكويت جوز هند، 1 باكيت بيتي فور أبيض بندق، 2 باكيت غريبة سادة، 2 باكيت غريبة مكسرات، 3 باكيت كوكيز، 2 باكيت ميكس سابليه وبرزيانة، 1 باكيت برزيانة شوكلاتة جلاس، 2 باكيت بيتي فور شوكلاتة جلاس).

علبة المعز 990 جنيها

(1 باكيت كبير كحك سادة، 1 باكيت كبير كحك عين جمل، 1 باكيت كبير كحك عجمية، 1 باكيت كبير رش مكسرات، 1 باكيت كبير بسكويت نشادر، 1 باكيت كبير بسكويت برتقال، 1 باكيت بسكويت شوكولاتة، 1 باكيت كبير بيتي فور مشكل، 1 باكيت غريبة مشكل،

1 باكيت كبير تارت وسابيله مشكل، 1 باكيت كبير كوكيز شوكولاتة).

صندوق المحروسة صغير بـ 1250

(1 باكيت كبير كحك سادة، 1 باكيت كبير كحك عين جمل، 1 باكيت كبير كحك عجمية، 1 باكيت كبير كحك رش مكسرات، 1 باكيت كبير بسكويت نشادر، 1 باكيت كبير بسكويت برتقال، 1 باكيت بسكويت شوكولاتة، 2 باكيت كبير بيتي فور مشكل، 1 باكيت كبير غريبة مشكل، 1 باكيت كبير تارت وسابيله مشكل، 1 باكيت كبير كوكيز شوكولاتة).

صندوق المحروسة كبير بـ 1900

(3 باكيت كبير كحك سادة، 1 باكيت كبير كحك عين جمل، 1 باكيت كبير كحك عجمية، 1 باكيت كبير كحك رش مكسرات، 1 باكيت كبير كحك ملبن، 1 باكيت كبير بسكويت نشادر، 1 باكيت كبير بسكويت برتقال، 1 باكيت بسكويت شوكولاتة، 3 باكيت كبير بيتي فور مشكل، 1 باكيت كبير غريبة مشكل، 1 باكيت كبير تارت وسابيله مشكل، 1 باكيت كبير كوكيز شوكولاتة).

2. حلواني العبد

كحك سادة كيلو بـ 230 جنيها.

كحك ملبن كيلو بـ 230 جنيها.

كحك عجمية كيلو بـ 230 جنيها.

كحك عجوة 2|1 كيلو بـ 120جنيها.

كحك مشكل كيلو بـ 240 جنيها.

كحك ميني سادة 2|1 كيلو بـ 146جنيها.

كحك عين جمل بـ 290 جنيها.

كحك فسدق كيلو بـ 330 جنيها.

كحك مشكل كيلو بـ 250 جنيها (8 قطع كحك سادة، 8 قطع كحك عجمية، 8 قطع كحك ملبن، 8 قطع كحك غين جمل).

بسكويت سادة كيلو بـ 200 جنيها.

بسكويت برتقال كيلو بـ 200 جنيها.

بسكويت جوز هند كيلو بـ 200 جنيها.

بسكويت شوكلاتة كيلو بـ 200 جنيها.

بسكويت مشكل كيلو بـ 210 جنيها.

بسكويت مشكل كيلو بـ 200 جنيها (15 قطعة كوكيز شوكلاتة، 12 قطعة بسكويت مشكل، 36 قطعة بسكويت سادة).

معمول عجوة كيلو بـ 250 جنيها.

معمول ملبن 2|1 كيلو بـ 120 جنيها.

منين سادة وعجوة كيلو بـ 230 جنيها.

غريبة باللوز كيلو بـ 330 جنيها.

بيتي فور كيلو بـ 250 جنيها.

بيتي فور بالمكسرات كيلو بـ 310 جنيها.

كوكيز شوكلاتة كيلو بـ 210 جنيها.

كوكيز فانليا كيلو بـ 210 جنيها.

علبة ميكس كيلوونصف بـ 370 جنيها (8 قطع كحك سادة، 18 قطعة غريبة، 8 قطع كحك ملبن، 18 قطعة بسكويت سادة، 32 قطعة بيتي فور).

علبة ميكس 2 كيلو بـ 480 جنيها (8 قطع كحك سادة، 18 قطعة غريبة، 8 قطع كحك ملبن، 15 قطعة كوكيز شوكلاتة، 36 قطعة بسكويت سادة، 32 قطعة بيتي فور).

علبة ميكس 2 كيلو ونصف بـ 600 جنيها (16 قطعة كحك سادة، 18 قطعة غريبة، 8 قطع كحك ملبن، 15 قطعة كوكيز شوكلاتة، 18 قطعة كحك عين جمل، 36 قطعة بسكويت سادة، 32 قطعة بيتي فور).

علبة ميكس 3 كيلو بـ 740جنيها (16 قطعة كحك سادة، 16 قطعة بيتي فور مكسرات، 8 قطع كحك ملبن، 18 قطعة غريبة لوز، 8 قطع كحك عين جمل، 30 قطعة كوكيز شوكلاتة، 32 قطعة بيتي فور، 36 قطعة بسكويت سادة).

3. حلواني لابوار

كحك سادة كيلو بـ 385 جنيها.

كحك عجمية كيلو بـ 385 جنيها.

كعك جوز مطحون وملبن كيلو بـ 400 جنيها.

كحك عجوة كيلو بـ 385 جنيها.

كحك جوز أو عين جمل كيلو بـ 450 جنيها.

كحك فستق كيلو بـ 650 جنيها.

علبة كحك سادة ميني بـ 400 جنيها.

علبة كحك ميني بعين الجمل والقرفة بـ 475 جنيها.

علبة كحك سادة قليلة السكر بـ 300 جنيها.

غريبة سادة كيلو بـ 450 جنيها.

بيتى فور سادة كيلو بـ 495 جنيها.

بيتى فور شوكولاتة كيلو بـ 495 جنيها.

بيتى فور سابليه كيلو بـ 425 جنيها.

علبة بسكويت ميكس 500 جرام بـ 210 جنيها.

علبة بسكويت سادة 500 جرام بـ 210 جنيها.

علبة بسكويت كيلو سادة كبيرة بـ 385 جنيها.

علبة بسكويت ميكس كبيرة بـ 400 جنيها.

علبة بسكويت سادة ميني بـ 45 جنيها.