شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 12476 نقطة، وبتداولات بلغت 7.607 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 274.682 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.923 تريليون ريال. انخفاض أسهم 135 شركة انخفضت أسهم 135 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 82، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سابك، والكيميائية، وأفالون فارما، وينساب، وكيان السعودية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، والكابلات السعودية، وأسترا الصناعية، وسينومي سنترز، ومجموعة الحكير، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 26144 نقطة، وبتداولات بلغت 64.308 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.746 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.132 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.