شكرا لقرائتكم خبر عن 26 أبريل.. عمومية «أسمنت الرياض» تصوت على توزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024م. جدول أعمال الجمعية وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن من ضمن الجدول: الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

وأشارت إلى الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 90 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة 7.5% من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح لاحقاً.

ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 121,609,063 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 42,056,306 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

وذكرت أن من ضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البريكاست لأنظمة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة محمد خليفة الملحم مصلحة مباشرة وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 702,728 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على صرف مبلغ (2,100,000) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.