شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي القابضة»: بيع أرض في الرياض بـ124.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الحمادي القابضة عقد بيع أرض فضاء بمساحة 35,600 متراً مربعاً الواقعة في حي الريان بمدينة الرياض بمبلغ قدره 124.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن شروط الصفقة تتضمن: دفع 2.492 مليون ريال دفعة أولى غير مستردة، فيما يلتزم المشتري (شركة محيط الأعمار العقارية) بتسليم باقي ثمن العقار بمبلغ قدره 122.108 مليون ريال في مدة لا تتجاوز يوم الخميس 13 يونيو المقبل.

وأضافت أن أسباب الصفقة دعم توسعات الشركة المستقبلية، فيما ستتأثر قائمة الدخل للشركة إيجاباً بقيمة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بمبلغ 55,269,000 ريال.

ومن المتوقع ظهور هذا الأثر من الصفقة خلال الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.