شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: حكم باعتماد قائمة مطالبات الدائنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية حضورها جلسة اعتماد قائمة الدائنين اليوم الثلاثاء منوهة بصدور الحكم القضائي باعتماد قائمة مطالبات الدائنين، فيما ستعلن أية تطورات جوهرية في هذا الشأن.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 7 يونيو 2023 صدور حكم الاستئناف في دعوى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وتضمن حكم الاستئناف: نقض الحكم الصادر من قبل الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، والموافقة على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وتعيين وليد سبحي كأمين للإشراف على إجراء إعادة التنظيم المالي.

وشمل الحكم السابق: تحديد المهلة الممنوحة للشركة من قبل دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وهي 180 يوم من تاريخ افتتاح الإجراء لتقديم المقترح للمحكمة التجارية بجدة.

ونوهت بعدم وجود أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.