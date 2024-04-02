شكرا لقرائتكم خبر عن 25 أبريل.. عمومية «مجموعة تداول» تناقش توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر عقد الجمعية العامة في 25 أبريل الحالي.
يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته.
ويشمل الجدول: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م ومناقشتها، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ قدره 276 مليون ريا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۳م، وذلك بواقع 2.30 ريال سعودي للسهم أي بنسبة 23% من قيمة السهم الإسمية.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع ) وسيتم الإعلان عن تاريخ
توزيع الأرباح لاحقاً.
ويشمل الجدول: التصويت على صرف مبلغ قدره 4 ملايين ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م، والتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة المالية ٢٠٢٤م و ۲۰۲٥م و۲۰۲٦م والربع الأول من العام ٢٠٢٧م وتحديد أتعابه.
ويتضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (۲۷) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر عقد الجمعية العامة في 25 أبريل الحالي.
جدول أعمال الجمعية
يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته.
ويشمل الجدول: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م ومناقشتها، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ قدره 276 مليون ريا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۳م، وذلك بواقع 2.30 ريال سعودي للسهم أي بنسبة 23% من قيمة السهم الإسمية.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع ) وسيتم الإعلان عن تاريخ
توزيع الأرباح لاحقاً.
ويشمل الجدول: التصويت على صرف مبلغ قدره 4 ملايين ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳م، والتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة المالية ٢٠٢٤م و ۲۰۲٥م و۲۰۲٦م والربع الأول من العام ٢٠٢٧م وتحديد أتعابه.
ويتضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (۲۷) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.