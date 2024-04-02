شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«لدن» توقع عقدا لتنفيذ أعمال مبنى أمني بـ348.48 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لدن للاستثمار توقيع شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" عقد مشروع من قبل رئاسة أمن الدولة – المباحث العامة – لتنفيذ الأعمال المعمارية والكهربائية والميكانيكية لمبنى أمني بمجمع نايف الأمني بالرياض.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بـ 348,480,352 ريال.ويشمل هذا المشروع توريد وتنفيذ الأعمال المعمارية والميكانيكية والكهربائية والأنظمة لمبنى أمني وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير في هذا المجال.وتبلغ مدة المشروع 24 شهران فيما سيكون له أثر مالي إيجابي على عامي 2024 و2025.