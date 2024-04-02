شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى الأسواق يستقر عند 3085 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بالتعاملات الصباحية، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3085 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3526 جنيها.

عيار 21 يسجل 3085 جنيها.

عيار 18 يسجل 2644 جنيها.

عيار 14 يسجل 2057 جنيها.

الجنيه الذهب 24680 جنيها.

عودة الصعود للذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال تداولات اليوم لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، يرجع هذا إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند المستوى 2266 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2251 دولار للأونصة لتسجل ارتفاع بنسبة 0.4% ويتداول السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2259 دولار للأونصة.

الذهب ارتفع اليوم للجلسة السادسة على التوالي ليستمر في مخالفة توقعات الأسواق ويستمر في الصعود دون الحاجة إلى تصحيح سلبي وذلك على الرغم من تسجيله مستوى قياسي أيضاً مطلع هذا الأسبوع.