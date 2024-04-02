شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بعدد من مناطق القاهرة الجديدة لأعمال تركيب طلمبة بأحد الروافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع مياه الشرب عن مناطق (التجمع الأول بالكامل - الرحاب 1 – الأحياء " الأول والثانى والثالث والرابع والخامس " - حى 3/4 - الشويفات - الدبلوماسيين - غرب الجولف - امتداد غرب الجولف - غرب أربيلا - القطاع الأول والثاني بمركز المدينة)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ4 صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 3/4/2024، وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم.

وأوضح الجهاز فى بيانه، أن قطع المياه يأتى نظراً لأعمال تركيب طلمبة إضافيّة برافع المياه رقم 2 من ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، وأنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، وفى حال طلبها يتم الاتصال على الرقم 15100.