الاقتصاد

قطع المياه بعدد من مناطق القاهرة الجديدة لأعمال تركيب طلمبة بأحد الروافع

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع مياه الشرب عن مناطق (التجمع الأول بالكامل - الرحاب 1 – الأحياء " الأول والثانى والثالث والرابع والخامس " - حى 3/4 - الشويفات - الدبلوماسيين - غرب الجولف - امتداد غرب الجولف - غرب أربيلا - القطاع الأول والثاني بمركز المدينة)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ4 صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 3/4/2024، وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم.

 

وأوضح الجهاز فى بيانه، أن قطع المياه يأتى نظراً لأعمال تركيب طلمبة إضافيّة برافع المياه رقم 2 من ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، وأنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، وفى حال طلبها يتم الاتصال على الرقم 15100.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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