شكرا لقرائتكم خبر عن 1.15 مليار ريال.. حجم العملات المعدنية المتداولة في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي "ساما" عن نمو العملات المعدنية المتداولة في فبراير الماضي بنسبة 13.3%، مسجلة نحو 1.156 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.020 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) ارتفع إجمالي العملات المعدنية المتداولة في السعودية خلال فبراير الماضي على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقارنة بـ1.144 مليار ريال في شهر يناير من العام الحالي. فئة الـ100 هللة أظهرت النشرة أن فئة الـ 100 هللة تصدرت العملات المعدنية المتداولة في فبراير الماضي مسجلة نحو 658.378 مليون ريال، مستحوذة على نحو 56.9% من إجمالي العملات المعدنية المتداولة.

ارتفعت فئة الـ 100 هللة، على أساس شهري مقارنة بـ 635.761 مليون ريال في يناير الماضي بنحو 1.04 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 15.4%، مقابل 570.286 مليون ريال في شهر فبراير 2023.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ 200 هللة جاءت في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 26.6% من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في فبراير الماضي، مسجلة 307.508 مليون ريال، مقارنة بـ 270.197 مليون ريال في الشهر المماثل من 2023، و303.991 مليون ريال في شهر يناير الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن فئة الـ50 هللة جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على نحو 10.2% من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في فبراير 2024، مسجلة 117.822 مليون ريال، مقارنة بـ54.433 مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، و117.401 مليون ريال في شهر يناير من العام الحالي.

وأفادت النشرة بأن فئة الـ 25 هللة جاءت في المرتبة الرابعة مستحوذة على نحو 5.1% من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في فبراير الماضي، مسجلة نحو 58.771 مليون ريال، مقابل 54.433 مليون ريال في الشهر المماثل من 2023، و58.346 مليون ريال في شهر يناير الماضي. فئة الـ 10 هللات وذكرت النشرة أن فئة الـ 10 هللات جاءت في المرتبة الخامسة بين العملات المعدنية مستحوذة على 0.8 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في فبراير 2024، مسجلة نحو 8.871 مليون ريال، مقارنة بـ8.596 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، و8.845 مليون ريال في يناير 2024.

ولفتت النشرة إلى أن فئة الـ5 هللات جاءت في المرتبة السادسة مستحوذة على نحو 0.4%، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في فبراير الماضي، مسجلة نحو 4.457 مليون ريال، مقابل 4.260 مليون ريال في الشهر المماثل من 2023، و4.435 مليون ريال في شهر يناير الماضي.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ1 هللة جاءت في المرتبة الأخيرة مستحوذة على نسبة 0.03% من إجمالي العملات المعدنية المتداولة، مسجلة نحو 387.412 ألف ريال، في فبراير الماضي، مقارنة بـ387.149 ألف ريال في الشهر ذاته من 2023، و387.408 ألف ريال في شهر يناير من العام الحالي.