بنك التنمية يتفق مع «جاهز» لتمويل محفظة المسؤولية الاجتماعية بـ30 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مجموعة جاهز، بهدف تأسيس محفظة تمويلية لدعم برنامج المسؤولية الاجتماعية؛ عبر تمويل رواد الأعمال والشركات الناشئة والباحثين عن العمل ضمن القطاع اللوجستي، على مدى عامين بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون ريال، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «جاهز» غصاب المنديل. وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تحفيز ريادة الأعمال في القطاع اللوجستي من خلال شراكة تكاملية بين البنك و»جاهز»، إذ يتولى البنك إدارة المحفظة لرواد الأعمال وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، فيما يقدم «جاهز» التمويل للرياديين والشركات الناشئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، أن الشراكة مع «جاهز»، في محفظة البنك للمسؤولية الاجتماعية، تدعم استدامة القطاع اللوجستي في المملكة، الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة بالنمو خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة نموذج تنموي فريد وشامل للمستفيدين، حيث إن البنك يضع المسؤولية الاجتماعية في قلب استراتيجيته وأهدافه، وننظر إليها بصفتها عملا مؤسسيا مستداما، يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى مجتمع حيوي ومنتج.

ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية دورا محوريا في خلق المزيد من الوظائف وزيادة حصة القطاع اللوجستي في الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب تعزيز استدامة القطاع عبر صناعة أثر تنموي طويل الأمد، يشمل المواطنين والشركات الريادية الناشئة في القطاع، وتساعد الشراكة بين البنك وشركة جاهز على احتضان الشركات الناشئة في القطاع اللوجستي ودفعها باتجاه النمو، وصولا إلى التوسع والانتشار.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية أنشأ محفظة المسؤولية الاجتماعية من أجل تسهيل وصول التمويل للمستفيدين الطموحين في مناطق المملكة.