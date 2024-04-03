%70 حصة المدفوعات الالكترونية للأفراد في قطاع التجزئة

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وأوضح البنك المركزي السعودي «ساما» في تقرير له أن حصة المدفوعات الالكترونية في قطاع التجزئة «الأفراد» - أحد مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي - وصلت نسبة 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2023م، مقارنةً بنسبة 62% المسجلة في العام 2022م.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الإنجاز يتزامن مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموا كبيرا خلال العام 2023م، حيث سجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليارات عملية مقارنة بـ8.7 مليارات عملية للعام 2022م.
وقد شهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدما ملحوظا ونموا متسارعا لتبني وسائل المدفوعات الالكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الالكترونية المتنوعة في المملكة.
كما أن البنك المركزي السعودي مستمر في سعيه لتوفير خيارات دفع متنوعة، وتعزيز تبني وسائل الدفع الالكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية.
وتعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافة إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
أبرز أرقام المدفوعات الالكترونية لعام 2023
حصة مدفوعات الأفراد الالكترونية:
- 62 % عام 2022
- 70 % عام 2023
- 9 مليارات عملية
- +24 % مقارنة بعام 2022
- 874 مليون عملية
- +43 % مقارنة بعام 2022
- 437 مليون عملية
- +26 % مقارنة بعام 2022
- 96 % من إجمالي عمليات نقاط البيع
- 45 % من إجمالي عمليات نقاط البيع
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