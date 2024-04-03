%70 حصة المدفوعات الالكترونية للأفراد في قطاع التجزئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت حصة المدفوعات الالكترونية للأفراد في قطاع التجزئة لعام 2023 نحو 70% من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال العام.

وأوضح البنك المركزي السعودي «ساما» في تقرير له أن حصة المدفوعات الالكترونية في قطاع التجزئة «الأفراد» - أحد مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي - وصلت نسبة 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2023م، مقارنةً بنسبة 62% المسجلة في العام 2022م.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الإنجاز يتزامن مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموا كبيرا خلال العام 2023م، حيث سجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليارات عملية مقارنة بـ8.7 مليارات عملية للعام 2022م.

وقد شهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدما ملحوظا ونموا متسارعا لتبني وسائل المدفوعات الالكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الالكترونية المتنوعة في المملكة.

كما أن البنك المركزي السعودي مستمر في سعيه لتوفير خيارات دفع متنوعة، وتعزيز تبني وسائل الدفع الالكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية.

وتعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافة إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

أبرز أرقام المدفوعات الالكترونية لعام 2023

حصة مدفوعات الأفراد الالكترونية:

62 % عام 2022

70 % عام 2023

9 مليارات عملية

+24 % مقارنة بعام 2022

874 مليون عملية

+43 % مقارنة بعام 2022

437 مليون عملية

+26 % مقارنة بعام 2022

96 % من إجمالي عمليات نقاط البيع

45 % من إجمالي عمليات نقاط البيع

عمليات البطاقات عبر نقاط البيع:عمليات بطاقات مدى عبر الإنترنت:عمليات نظام المدفوعات الفورية (سريع):حصة المدفوعات عبر تقنية الاتصال (أثير):عمليات نقاط البيع باستخدام الهواتف الذكية: