شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، على انخفاض، وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1% أو بمقدار 396 نقطة إلى 39170 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.7% أو 37 نقطة إلى 5205 نقاط.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.95% أو 156 نقطة إلى 16240 نقطة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.1% أو24.7 دولار عند 2281.8 دولار للأونصة في أسواق نيويورك المالية.