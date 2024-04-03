الاقتصاد

الاسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الاسرليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2576 دولار أمريكي، بارتفاع 0.24%.
فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1682 يورو بانخفاض 0.01%.

انخفاض الأسهم البريطانية

وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملات الثلاثاء على انخفاض.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.22%، ما يعادل 17.53 نقطة، ليصل عند 7935.09 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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