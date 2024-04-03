شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع تأثر السوق بمخاوف نقص الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتصاعد التوتر الجيوسياسي، إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتًا، بما يعادل 0.22%، إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 85.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعًا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر في اليوم السابق. مخزونات النفط الأمريكية وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

هجمات أوكرانية وعلى الجبهة الجيوسياسية، قصفت طائرة أوكرانية بدون طيار واحدة من أكبر مصافي التكرير في روسيا في هجوم قالت روسيا في البداية إنها صدته، وتواجه روسيا هجمات أوكرانية على مصافي النفط، كما هاجمت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وروسيا من أكبر 3 منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري منتجاته. استمرار تقليص الإمدادات وفي تقليص للإمدادات أيضًا، أظهرت وثيقة داخلية أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس طلبت من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميًا من صادرات الخام هذا الشهر، مع استعدادها لمعالجة النفط المحلي في مصفاة دوس بوكاس الجديدة.

لكن 5 مصادر في أوبك بلس قالت لرويترز، إن من غير المرجح أن توصي لجنة وزارية تابعة للتكتل بأي تغييرات في سياسة إنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأربعاء.

وانخفض الدولار أيضا مقابل سلة من العملات اليوم، ما ساعد على دعم الطلب على السلع المقومة به مثل النفط.