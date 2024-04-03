سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-4-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 3-4-2024، في البنوك المصرية.

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.21 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.15 جنيه للشراء و46.20 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك السويس عند مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.20 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي سجل الدولار نحو 47.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وفي البنك الكويت الوطني سجل الدولار نحو 47.14 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.