شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: تشغيل جزئي لمشروع سيرداريا في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور، أمس، إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري الجزئي من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقع في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا بدولة أوزبكستان.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتج عن هذه القدرة الاضافية والبالغة 461 ميجاواط، وصول مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري 918 ميجاواط من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل إلى 1,500 ميجاواط عند اكتمالها.

وتبلغ حصة أكوا باور في المشروع 51%.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للتشغييل ابتداء من الربع الثاني من عام 2024.