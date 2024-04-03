شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم السعودية»: ترسية مشروع مع المؤسسة العامة للري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع مع المؤسسة العامة للري.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى تفعيل إدارة وحوكمة البيانات وتطوير مستودع البيانات وحالات الاستخدام للمؤسسة العامة للري.