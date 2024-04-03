الاقتصاد

«عزم السعودية»: ترسية مشروع مع المؤسسة العامة للري

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم »: ترسية مشروع مع المؤسسة العامة للري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع مع المؤسسة العامة للري.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تفعيل إدارة وحوكمة البيانات وتطوير مستودع البيانات وحالات الاستخدام للمؤسسة العامة للري.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا