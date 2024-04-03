شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز النويصر رئيسا تنفيذيا لـ«إعمار المدينة الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية -بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات- الموافقة على تعيين عبدالعزيز النويصر رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارًا من 01 مايو 2024م، والذي قبل العرض الوظيفي أمس.
وكانت الشركة قد أعلنت في 27 فبراير الماضي، موافقة مجلس الإدارة على طلب الرئيس التنفيذي المهندس سيريل بيايا بعدم تجديد عقده، وقرر مجلس الإدارة أيضاً الموافقة على تعيين المهندس سيريل مستشاراً للرئيس التنفيذي وذلك لتسهيل عملية انتقال المسؤوليات بسلاسة اعتباراً 01 مايو 2024م وحتى نهاية فترة الإشعار وفقاً لعقده، وذلك بتاريخ 31 أغسطس 2024م.
ويمتلك عبد العزيز النويصر أكثر من عقدين من الخبرة العملية، شملت العديد من المناصب على مستوى مجالس الإدارة، وذلك بالإضافة إلى خبراته التنفيذية والتي كان من أقربها منصب الرئيس التنفيذي في شركة تحكم الاستثمارية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تمتلك العديد من الشركات التابعة في مجالات التقنية والطيران وإدارة الحركة المرورية وحلول السفر والتأشيرات والموارد البشرية والاستثمار العقاري.
وشغل النويصر سابقاً منصب مستشار الاندماج والاستحواذ ونائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، وقبلها منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني.
وتتضمن مؤهلاته العلمية والمهنية شهادات مرموقة في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وشهادة الدبلوم في المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS).
وحصل النويصر على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، كما يحمل أيضاً شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة كايس ويسترن ريزيرف في كليفلاند في ولاية أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية، مع تخصصين فرعيين وهما العلوم المالية وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى عدة شهادات مهنية في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة والمراجعة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 27 فبراير الماضي، موافقة مجلس الإدارة على طلب الرئيس التنفيذي المهندس سيريل بيايا بعدم تجديد عقده، وقرر مجلس الإدارة أيضاً الموافقة على تعيين المهندس سيريل مستشاراً للرئيس التنفيذي وذلك لتسهيل عملية انتقال المسؤوليات بسلاسة اعتباراً 01 مايو 2024م وحتى نهاية فترة الإشعار وفقاً لعقده، وذلك بتاريخ 31 أغسطس 2024م.
ويمتلك عبد العزيز النويصر أكثر من عقدين من الخبرة العملية، شملت العديد من المناصب على مستوى مجالس الإدارة، وذلك بالإضافة إلى خبراته التنفيذية والتي كان من أقربها منصب الرئيس التنفيذي في شركة تحكم الاستثمارية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تمتلك العديد من الشركات التابعة في مجالات التقنية والطيران وإدارة الحركة المرورية وحلول السفر والتأشيرات والموارد البشرية والاستثمار العقاري.
وشغل النويصر سابقاً منصب مستشار الاندماج والاستحواذ ونائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، وقبلها منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني.
وتتضمن مؤهلاته العلمية والمهنية شهادات مرموقة في مجالات المحاسبة والمالية ونظم المعلومات وشهادة الدبلوم في المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS).
وحصل النويصر على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، كما يحمل أيضاً شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة كايس ويسترن ريزيرف في كليفلاند في ولاية أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية، مع تخصصين فرعيين وهما العلوم المالية وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى عدة شهادات مهنية في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة والمراجعة.