شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز النويصر رئيسا تنفيذيا لـ«إعمار المدينة الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.