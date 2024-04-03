شكرا لقرائتكم خبر عن 24 أبريل.. عمومية «أمريكانا» تناقش توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (بي إل سي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في 24 أبريل الحالي، بالإمارات، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء (بالتوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن جدول أعمال الجمعية: مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
وقالت الشركة إن الجدول يشمل: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما.
وأضافت أن الجدول يتضمن: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قيمتها الإجمالية 179,423,385 دولاراً، تمثل نسبة (106.50)% من رأس المال بواقع (0.0213) دولاراً للسهم الواحد.
وتقسم الأرباح إلى أرباح عادية بقيمة 129,723,950 دولاراً، وأرباح استثنائية بقيمة 49,699,435 دولاراً.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها، والموافقة على نسخة محدثة لسياسة المكافآت.
وأفادت بأن الجدول يتضمن: الموافقة على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عمليات الشراء، وبتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه.
ويتضمن الجدول: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ويشمل الجدول: تعيين مدققي الحسابات القانوني للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والربع الأول من سنة 2025 وتحديد أتعابهم، والنظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.
ومن ضمن جدول أعمال الجمعية: تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن جدول أعمال الجمعية: مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
وقالت الشركة إن الجدول يشمل: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما.
وأضافت أن الجدول يتضمن: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قيمتها الإجمالية 179,423,385 دولاراً، تمثل نسبة (106.50)% من رأس المال بواقع (0.0213) دولاراً للسهم الواحد.
وتقسم الأرباح إلى أرباح عادية بقيمة 129,723,950 دولاراً، وأرباح استثنائية بقيمة 49,699,435 دولاراً.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها، والموافقة على نسخة محدثة لسياسة المكافآت.
وأفادت بأن الجدول يتضمن: الموافقة على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عمليات الشراء، وبتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه.
ويتضمن الجدول: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ويشمل الجدول: تعيين مدققي الحسابات القانوني للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والربع الأول من سنة 2025 وتحديد أتعابهم، والنظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.
ومن ضمن جدول أعمال الجمعية: تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.