شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المملكة القابضة» توافق على زيادة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المملكة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة مساءً أمس عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تتضمن: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة)، وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 9 أعضاء.