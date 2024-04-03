شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المراعي» توافق على توزيع مليار ريال أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، والاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و مناقشتها.

ونوهت بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بقيمة 1 ريال للسهم بإجمالي مليار ريال (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية,

ونوهت ببدء صرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 16/04/ 2024م، عن طريق البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني).

وأضافت أن وفي حال عدم استلام أرباح يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف:966115286295+ أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: [email protected] .

وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة على أساس تناسبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على على عقد تأمين تم في عام 2023 بقيمة 187 مليون ريال بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 802 مليون ريال بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه ، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة.

ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، وبدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) ووليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).

وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة عقد شراء سكر تم في عام 2023 بقيمة 73 مليون ريال بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة. حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة.

ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، وبدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) ووليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).

وشملت النتائج: الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 605 مليون ريال بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.

وتضمنت النتائج الموافقة على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2023م، بقيمة 11 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة

ومن ضمن النتائج: الموافقة على خدمات مصرفية تمت في عام 2023م بقيمة 15 مليون ريال، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.

وأوضحت أن النتائج شملت: الموافقة عقد البيع الذي تم في عام 2023 بقيمة 81 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.

ولفتت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 11 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

وتضمنت النتائج: الموافقة على على عقد مبيعات تم في عام 2023 بقيمة 30 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

وشملت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ،و ذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، و ذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة.

وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على مشاركة وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي في قطاع الدواجن.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساس للشركة لتتوافق مع نظام الشركات الجديد، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المراعي، نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساء أمس عبر وسائل التقنية الحديثة.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، والاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و مناقشتها.ونوهت بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته.وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بقيمة 1 ريال للسهم بإجمالي مليار ريال (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية,ونوهت ببدء صرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 16/04/ 2024م، عن طريق البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني).وأضافت أن وفي حال عدم استلام أرباح يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف:966115286295+ أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: [email protected] .وشملت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة على أساس تناسبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.ومن ضمن النتائج: الموافقة على على عقد تأمين تم في عام 2023 بقيمة 187 مليون ريال بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 802 مليون ريال بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه ، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة.ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، وبدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) ووليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة عقد شراء سكر تم في عام 2023 بقيمة 73 مليون ريال بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة. حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة.ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، وبدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) ووليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).وشملت النتائج: الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023م بقيمة 605 مليون ريال بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.وتضمنت النتائج الموافقة على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2023م، بقيمة 11 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.ومن ضمن النتائج: الموافقة على خدمات مصرفية تمت في عام 2023م بقيمة 15 مليون ريال، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.وأوضحت أن النتائج شملت: الموافقة عقد البيع الذي تم في عام 2023 بقيمة 81 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.ولفتت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على عقد بيع تم في عام 2023 بقيمة 11 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.وتضمنت النتائج: الموافقة على على عقد مبيعات تم في عام 2023 بقيمة 30 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.وشملت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ،و ذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، و ذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة.وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على مشاركة وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي في قطاع الدواجن.وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساس للشركة لتتوافق مع نظام الشركات الجديد، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.