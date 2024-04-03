شكرا لقرائتكم خبر عن 24 أبريل.. عمومية «أسمنت السعودية» تناقش توزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية المساهمين، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للمشاركة والتصويت.ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية مساء يوم الأربعاء 24 أبريل الحالي، من مقر الشركة في مدينة الدمام، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.وقالت إن جدول أعمال الجمعية تضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها.وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 بعد مناقشته، والتصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023.وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول من العام 2025 وتحديد أتعابه.وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 153 مليون ريال.على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم (08 مايو 2024).ويتضمن الجدول: التصويت على صرف مبلغ 5,237,473 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة).علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 44,105,490 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة).علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 8,202,518 ريال وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والتصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 459 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.