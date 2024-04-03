ألمانيا: تباطؤ التضخم إلى 2.3% في مارس 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

الخليج 365 - متابعات

تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر قليلا من المتوقع في مارس، مدعوما بانخفاض أسعار الطاقة، بحسب ما أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي.

وتباطأ التضخم في أكبر اقتصادات أوروبا في مارس إلى 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.

ويولي خبراء الاقتصاد اهتماما وثيقا ببيانات التضخم الألمانية، إذ تنشر البلاد أرقامها قبل يوم من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الاربعاء.

وقال كلاوس فيستيسن كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في بانثيون ماكروإيكونوميكس “الرسالة المجمعة من البيانات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا هي أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو سوف يقل عن المتوسط هذا الأسبوع بشكل كبير”.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.6 بالمئة في مارس، دون تغيير عن الشهر السابق