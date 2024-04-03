شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3100 جنيه بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات عالية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3543 جنيها. عيار 21 يسجل 3100 جنيه. عيار 18 يسجل 2657 جنيها. عيار 14 يسجل 2067 جنيها.عودة الصعود للذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال تداولات اليوم لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، يرجع هذا إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية.

الذهب ارتفع اليوم للجلسة السادسة على التوالي ليستمر في مخالفة توقعات الأسواق ويستمر في الصعود دون الحاجة إلى تصحيح سلبي وذلك على الرغم من تسجيله مستوى قياسي أيضاً مطلع هذا الأسبوع.