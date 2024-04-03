شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 12622 نقطة، وبتداولات بلغت 8.301 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 279.116 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 10.911 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 171 شركة ارتفعت أسهم 171 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 56، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سلامة، وجبل عمر، وأنابيب السعودية، والمتقدمة، والخليج للتدريب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، ومجموعة صافولا، والكابلات السعودية، وسدافكو، والمطاحن الحديثة، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 26062 نقطة، وبتداولات بلغت 59.886 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.478 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.982 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 34 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 28، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.